نتنياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من "حكومة الحرب"

حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الوزير بيني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو على منصة إكس "أدعو بيني غانتس - لا تغادر حكومة الطوارئ"، مضيفًا أن الوقت هو "للوحدة وليس للانقسام".

قبيل ذلك، أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحافي توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إمكان أن يعلن خلاله الاستقالة.

وجاء الإلغاء بعد أن أعلنت القوات الإسرائيلية أنها حررت أربعة رهائن أحياء في وسط قطاع غزة.

وقال غانتس بعد العملية "إلى جانب الفرحة المبرّرة بالإنجاز، يجب أن نتذكر كل التحديات التي تواجهها إسرائيل".