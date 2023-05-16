وفد عسكري جنوب أفريقي يزور موسكو

وأكد بيان لقوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا أن "قائد الجيش الجنوب أفريقي الجنرال لورانس امباتا موجود في موسكو... لعقد لقاء ثنائي بين المؤسستين العسكريتين".

وشدّد بيان الجيش الجنوب أفريقي على أن الاجتماع "كان مخططا له مسبقا" في إطار "تدبير مطبّق منذ زمن"، وأشار إلى أنها "زيارة ودية" تلبية لدعوة الجيش الروسي.

وكانت وكالات أنباء روسية قد أفادت في وقت سابق الإثنين، نقلا عن وزارة الدفاع في روسيا بأن امباتا ترأس وفدا بحث في "مسائل على صلة بالتعاون العسكري والتفاعل".

وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا روبين بريغتي قد اتّهم الخميس جنوب أفريقيا بتزويد روسيا سرا بأسلحة، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد أنه تم تحميل سفينة شحن روسية أسلحة وذخائر لدى رسوها في قاعدة بحرية في الكاب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واستدعت تصريحات السفير الأمريكي ردا مستنكرا من الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا الذي لم ينف المعلومات، إنما أعلن أنه سيتم فتح تحقيق في القضية، في خطوة سارعت واشنطن للترحيب بها.

ولم تصدر جنوب أفريقيا أي إدانة لغزو أوكرانيا الذي وضع موسكو في عزلة كبيرة على الساحة الدولية.