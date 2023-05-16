وفد عسكري جنوب أفريقي يزور موسكو
يجري قائد القوات البرية في الجيش الجنوب أفريقي محادثات في موسكو، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية للبلاد، مؤكدة تقارير إعلامية روسية سابقة، وذلك بعد أيام على اتهام واشنطن بريتوريا بإمداد روسيا بالأسلحة.
وأكد بيان لقوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا أن "قائد الجيش الجنوب أفريقي الجنرال لورانس امباتا موجود في موسكو... لعقد لقاء ثنائي بين المؤسستين العسكريتين".
وشدّد بيان الجيش الجنوب أفريقي على أن الاجتماع "كان مخططا له مسبقا" في إطار "تدبير مطبّق منذ زمن"، وأشار إلى أنها "زيارة ودية" تلبية لدعوة الجيش الروسي.
وكانت وكالات أنباء روسية قد أفادت في وقت سابق الإثنين، نقلا عن وزارة الدفاع في روسيا بأن امباتا ترأس وفدا بحث في "مسائل على صلة بالتعاون العسكري والتفاعل".
وكان سفير الولايات المتحدة في بريتوريا روبين بريغتي قد اتّهم الخميس جنوب أفريقيا بتزويد روسيا سرا بأسلحة، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد أنه تم تحميل سفينة شحن روسية أسلحة وذخائر لدى رسوها في قاعدة بحرية في الكاب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
واستدعت تصريحات السفير الأمريكي ردا مستنكرا من الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا الذي لم ينف المعلومات، إنما أعلن أنه سيتم فتح تحقيق في القضية، في خطوة سارعت واشنطن للترحيب بها.
ولم تصدر جنوب أفريقيا أي إدانة لغزو أوكرانيا الذي وضع موسكو في عزلة كبيرة على الساحة الدولية.
وتقول جنوب أفريقيا التي دوما ما تتغنى بالانتصار على الفصل العنصري إنها تسعى للبقاء على الحياد وتعتبر أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع.
لكن معارضين أشاروا إلى عدد من الوقائع التي تبيّن انفتاحا تجاه الكرملين.
والجمعة اتّفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجنوب أفريقي على توطيد العلاقات بين بلديهما، وفق ما أعلن الكرملين.
وجاء في بيان للكرملين أن بوتين ورامابوزا "أعربا عن نيّتيهما توطيد العلاقات لما فيه المصلحة المشتركة في مجالات عدة".
وحسب موسكو، تمت المحادثة الهاتفية "بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي".
والإثنين، قال رامابوزا إن البلاد لن تُستدرج إلى "صراع بين قوى دولية" في ملف أوكرانيا على الرغم من مواجهتها "ضغوطا كبرى" للانحياز إلى أحد الجانبين.
وأوردت النشرة الرئاسية الأسبوعية نقلا عن رامابوزا قوله "لا نقبل بأن يعطي موقفنا غير المنحاز الأفضلية لروسيا على حساب بلدان أخرى، كما أننا لا نقبل بأن يعرض للخطر علاقاتنا مع بلدان أخرى".
وقال إن بريتوريا تدعم حل النزاع سلميا.
وأفادت وكالات أنباء بأن امباتا زار الإثنين "مؤسسات تعليمية للقوات البرية وشركات المجمع الصناعي العسكري" في روسيا.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية بـ"التوصل لاتفاقات لتعزيز التعاون بين القوات البرية في مختلف المجالات".
وأكدت قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا أن الجولة في روسيا ستشمل زيارات لكليات عسكرية روسية.