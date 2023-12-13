وكالة: دوي انفجارات قوية في كييف

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة شهود تأكيدهم سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في كييف حوالي الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

وفي نفس الوقت تقريبا، أصدرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف تحذيرات من غارات جوية على العاصمة الأوكرانية.

وأكد الجيش الأوكراني الثلاثاء وقوع هجمات روسية على طول خط الجبهة بما في ذلك في الجنوب.

وقال في تقريره اليومي "في منطقة زابوريجيا، صدّت قوات الدفاع 3 هجمات للعدو في مناطق شمال بريوتني وغرب نوفوبوكروفكا في منطقة زابوريجيا".

من شأن التقدم الروسي أن يفاقم الضغط على القوات الأوكرانية في روبوتين فيما تسيطر القوات الروسية على مناطق في غرب وجنوب وشرق القرية.