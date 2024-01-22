كيف علق ترامب على انسحاب ديسانتيس من سباق الرئاسة الأمريكية؟

سارع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب، لتهنئة منافسه رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا على "حملته الجيدة".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان حاكم فلوريدا أنه سيعلق حملته الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري بعد أدائه المخيب للآمال في ولاية أيوا، معلنًا دعم ترامب في سباق الترشح.

وقال ترامب، في تصريحات خلال فعالية انتخابية في روتشستر بولاية "نيو هامبشاير"، إن رون ديسانتيس قاد "حملة جيدة".

وأضاف: "قبل أن نبدأ، أود أن أخصص بعض الوقت لتهنئة رون ديسانتيس، وبالطبع هو شخص رائع حقًا تعرفت عليه، وزوجته كيسي، لقيادتهما حملة رائعة لمنصب الرئيس"، مضيفًا: "لقد قام بذلك، لقد أدار حملة جيدة حقًا".

وتابع ترامب: "لقد كان كريمًا للغاية وأيدني، لذلك أقدر ذلك. أنا أقدر ذلك وأتطلع أيضًا إلى العمل مع رون والجميع لهزيمة جو بايدن المحتال"، على حد وصفه.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي يستخدم فيها ترامب اسم ديسانتيس الحقيقي بدلًا من اللقب الذي كان يستخدمه ترامب له وهو "رون سانكتيمونيوس"، عندما هاجمه.

وكان ديسانتيس قد قال في فيديو على منصة "إكس"، في وقت متأخر مساء الأحد، إنه "لا يوجد طريق واضح لتحقيق النجاح"، وأضاف: "من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى".

وتابع حاكم ولاية فلوريدا: "لقد وقعت على تعهد بدعم المرشح الجمهوري وسأحترم هذا التعهد. إنه يحظى بتأييدنا".