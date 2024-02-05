أوكرانيا تلجأ لمسيّرات "رخيصة" لضرب نفط روسيا

في إطار سعيها إلى تعطيل خطوط الإمداد الروسية، أصبحت أوكرانيا تركز ضرباتها على صناعة النفط والغاز الروسية بطائرات دون طيار صغيرة ورخيصة الثمن.

ومن المرجح أن تزيد أوكرانيا من قصفها على منشآت النفط لتعطيل العمليات العسكرية الروسية، بحسب موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وذكر الموقع، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أثبتت أنها أقل فاعلية ضد الطائرات الصغيرة دون طيار لأنها تجد صعوبة في اكتشافها.

وأوضح أن حرائق في العديد من مواقع البنية التحتية للطاقة الروسية اندلعت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في أعقاب هجمات بطائرات دون طيار، بما في ذلك مصفاة نفط رئيسة تديرها شركة "لوك أويل" في منطقة "فولغوغراد" جنوب غرب البلاد يوم السبت.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تليغرام رجال الإطفاء وهم يكافحون الحريق الذي وقع على بعد نحو 400 ميل من الحدود الأوكرانية. ووقعت حوادث مماثلة في جميع أنحاء روسيا في الشهر الماضي، بما في ذلك مصفاتان للنفط، ومنشأة للتخزين، ومحطة طرفية واقعة على بحر البلطيق.

وقال مصدر من "جهاز الأمن الأوكراني"، وكالة التجسس الأوكرانية، لصحيفة "كييف بوست" الأسبوع الماضي إن الوكالة كانت وراء الهجمات، مضيفًا أن "جهاز الأمن الأوكراني يضرب عمق روسيا ويواصل مهاجمة المنشآت التي ليست مهمة للاقتصاد الروسي فحسب، بل توفر أيضًا الوقود لقوات العدو. وستكون هناك العديد من المفاجآت المقبلة، واستمرار للعمل المنهجي".