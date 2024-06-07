بعد الانتشار العسكري في أفريقيا.. "فاغنر" تنشط تجاريا من الكاميرون

لا يزال عناصر سابقون من مجموعة "فاغنر" الروسية ينشطون في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكنهم وسّعوا دائرة تحركهم واتخذوا من العاصمة الاقتصادية للكاميرون مركزًا لأنشطتهم التجارية.

وتقول مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في تقرير، إن مرتزقة "فاغنر" منتشرون بشكل لافت في بانغي (عاصمة أفريقيا الوسطى)، حيث لم يعد تحالفهم مع الرئيس فوستين آركانج تواديرا سرًا.

وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من اختفاء ممولهم، إيفغويني بريغوجين، في أغسطس 2023، فإن رجال "فاغنر"، الذين استولت عليهم المخابرات العسكرية الروسية الآن تحت رعاية "الفيلق الأفريقي"، يواصلون في الواقع أنشطتهم العسكرية والاقتصادية"، وفق تعبيره.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإنّ أنشطة المجموعة تتركز حول استغلال الذهب والمعادن والأخشاب، وعلى رأس هذا النظام رجلان هما ديمتري سيتي، وديمتري دريدني.