القضاء السويدي يسمح بتسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا

أفادت صحيفة سويدية، الأربعاء، أنّ المحكمة العليا في الدولة الاسكندينافية، وافقت على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في قرار يلبّي شرطاً رئيسياً وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت صحيفة "أفتونبلاديت"، إنّه بإعطاء أعلى هيئة قضائية في البلاد هذا الضوء الأخضر، بات ترحيل هذا الناشط إلى بلده مسألة محصورة بيد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرّر ما إذا كانت ستسلّمه إلى أنقرة أم لا.

وإذا قرّرت الحكومة تسليمه فسيصبح هذا الرجل، أول مؤيّد لحزب العمّال الكردستاني تسلّمه ستوكهولم إلى أنقرة.