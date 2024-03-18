أول تعليق من بوتين على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

للمرة الأولى، علّق الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في سجنه، مؤكداً أنها "حادثة مؤسفة".

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي بعد الانتخابات الرئاسية الروسية، إنه كان على استعداد لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني مقابل أسرى روس محتجزين في الغرب.

وأضاف: "البعض أخبروني أن هناك فكرة لمبادلة نافالني ببعض المحتجزين في مرافق إصلاحية في الدول الغربية، المبادلة كان لها شرط واحد، ألا يعود نافالني إلى روسيا أبداً".

وتابع: "قلت أنا موافق فقط بشرط واحد: سنقايضه ولكن تأكد من أنه لن يعود، ودعه يبقى هناك، لكن هذا يحدث، هكذا هي الحياة".

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اللحظة التي نطق بها بوتين اسم نافالني، في رده على سؤال لشبكة "إن. بي. سي. نيوز" بأنها "لحظة نادرة".