بلومبرغ: ميليشيا الحوثي تستثني سفن الصين وروسيا من هجماتها

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الخميس، أن ميليشيا الحوثيين في اليمن أبلغت الصين وروسيا أن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لهجمات.

وعلى مدى أشهر تسببت هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر في إضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في زعزعة الاستقرار في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط، وفق ما جاء في رويترز.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردًّا على الهجمات التي استهدفت السفن.