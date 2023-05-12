ميدفيديف يدعو زيلينسكي للانتحار على طريقة هتلر

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للانتحار على طريقة الراحل أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية سابقا.

وقال ميدفيديف في منشور على التليغرام إن "المخلوق ذا اللون الأخضر تمنى الموت للجميع في الكرملين، ولكن الأمر ليس بيده".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "من سيموت وكيف.. لا نعلم.. لأن طرق الرب غامضة، لكن مدمن المخدرات في كييف لديه فرصة للموت بيديه"، في إشارة إلى الرئيس زيلينسكي.

وتابع ميدفيديف: "الانتحار كالجبان.. مثل هتلر عبر ابتلاع سم للكلاب".

ورواية موت الزعيم النازي هتلر في 30 أبريل 1945 تقول إنه انتحر بتناول مادة السيانيد السامة ثم أطلق النار على نفسه.