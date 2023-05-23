تركيا.. "كأس ماء" أردوغان يطرح سؤال ثقته بمحيطه

وبحسب الفيديو الذي التقط ونشرته وسائل إعلام محلية، فإن الحارس الشخصي للرئيس التركي قدَّم كأسَ ماءٍ لأردوغان، إلا أنه رفض أن يشربه، ليعود به ثانية ابنه بلال ويشرب منه.

ونقلت تقارير لوسائل إعلام محلية، أن رفض أردوغان شربَ الماءِ من حارسه الشخصي، "إجراء أمني".

لكن ذلك التعليق الغامض أثار ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط بعضُهم ذلك "بعدم ثقة أردوغان بالمحيطين فيه باستثناء نجله بلال".

وقال أحد المغردين: ألا يثق الرئيس أردوغان بأحد؟..لا مزيد من الثقة؟ الرئيس أردوغان لا يقبل كأسَ الماءِ إلا من نجله بلال".