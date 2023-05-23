تركيا.. "كأس ماء" أردوغان يطرح سؤال ثقته بمحيطه
أثار رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شربَ الماءِ من كأسٍ قدَّمه له حارسه الشخصي، جدلًا في تركيا.
وكان أردوغان في زيارة لإقليم هاتاي، للمشاركة في فعالية استعدادًا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الـ28 من أيار/مايو الجاري، ضد منافسه كمال كليجدار أوغلو، وفق تقارير محلية.
وبحسب الفيديو الذي التقط ونشرته وسائل إعلام محلية، فإن الحارس الشخصي للرئيس التركي قدَّم كأسَ ماءٍ لأردوغان، إلا أنه رفض أن يشربه، ليعود به ثانية ابنه بلال ويشرب منه.
ونقلت تقارير لوسائل إعلام محلية، أن رفض أردوغان شربَ الماءِ من حارسه الشخصي، "إجراء أمني".
لكن ذلك التعليق الغامض أثار ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط بعضُهم ذلك "بعدم ثقة أردوغان بالمحيطين فيه باستثناء نجله بلال".
وقال أحد المغردين: ألا يثق الرئيس أردوغان بأحد؟..لا مزيد من الثقة؟ الرئيس أردوغان لا يقبل كأسَ الماءِ إلا من نجله بلال".
وقال حساب آخر، تعليقًا على الفيديو: "يحتاج حزب العدالة والتنمية أيضًا إلى "دماء جديدة"، مشيرًا إلى أن أردوغان يثق بنجله بلال فقط.
وذهب قسمٌ من المغردين إلى التطرّق للوضع الصحي لأردوغان، وعدم قدرته على تمييز حارسه الشخصي عندما قدَّم له الماء.
وكان الرئيس التركي تعرَّض لوعكة صحية في نهاية نيسان/أبريل الماضي قبل الانتخابات التركية بثلاثة أسابيع، والتي شخَّصها الأطباء بـ"إنفلونزا في المعدة".
في المقابل، لفتَ مغردون آخرون إلى أن رفض أردوغان شربَ الماءِ من حارسه الشخصي، باستثناء نجله، هو من باب الاحترام للمرافق الذي ليس من وظيفته تقديم الماء للرئيس.