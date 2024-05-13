الملك تشارلز الثالث ينقل إحدى رتبه العسكرية للأمير وليام

سلّم الملك تشارلز الثالث، رسميا، اليوم الإثنين، خلال زيارة لقاعدة عسكرية، ابنه وليام رتبة العقيد الأعلى لسلاح الجو في الجيش البريطاني، وهو دور فخري كان يبدو أنه سيؤول لشقيقه هاري.

والتقى العاهل البريطاني، الذي شُخّصت إصابته بالسرطان في فبراير (شباط) ويخضع حاليا للعلاج، بأفراد عسكريين وعائلاتهم مع ولي العهد في مطار ميدل والوب في هامبشر في جنوب إنجلترا.

وقال الملك: "أود أن أعبّر لكم عن سعادتي الكبيرة بوجودي معكم، ولو لفترة وجيزة، لكنّ الفرحة ممزوجة بحزن شديد بعد 32 عاما أمضيتها في العمل معكم ومتابعة نجاحاتكم الكثيرة"، وفقا لـ"فرانس برس".

وأصبح تشارلز الثالث أول عقيد أعلى لسلاح الجو بالجيش البريطاني قبل 32 عاما، وأعلن العام الماضي أنه يريد نقل هذا اللقب إلى وريثه.

وكان ابنه الأصغر هاري، وهو على خلاف مع العائلة الملكية ويعيش في الولايات المتحدة، خدم في هذا الفوج بالجيش البريطاني خلال مهمة في أفغانستان في عام 2012، وتولى حينها قيادة مروحية أباتشي كما كان مساعد طيار مدفعي.