"جون أفريك": روسيا والصين "رأس الحربة" في المعركة النووية الأفريقية

تكثف روسيا والصين تحركاتهما في مناطق جديدة في القارة الأفريقية، في مجال الصناعات النووية في القارة، على حساب باريس وواشنطن، وفق تقرير لمجلة "جون أفريك".

وقال التقرير إن السباق الأفريقي نحو الطاقة النووية يواجه عموما معوقات بنيوية، لكن بعض الدول تبدو أكثر تقدماً من غيرها. وفي تصريح لوكالة "رويترز" قدر رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن أربع دول أفريقية يُفترض أن تنضم "في غضون بضع سنوات" إلى قائمة "الدول النووية".

خطوة جديدة

وبحسب "جون أفريك" فقد اتخذت أكرا، التي يعود طموحها في هذا المجال إلى الستينيات، خطوة جديدة من خلال إظهار رغبتها في الحصول على 1000 ميغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2034.

وأضافت أنه "كما كان متوقعا، اجتذب السوق أكبر الشركات المصنعة للطاقة النووية، ومنها شركات فرنسية وأمريكية وكورية، إضافة إلى الشركة الوطنية النووية الصينية وشركة "روساتوم" الروسية".

وصرح مسؤول من وزارة الطاقة الغانية قبل أيام بأن "غانا ستختار شركة لبناء أول محطة للطاقة النووية بحلول ديسمبر المقبل".

وقال التقرير إنه "بالنسبة إلى الشركات النووية العملاقة، فإن القضية تكمن في أنها منافسة حول سوق عالمية بين الدول النووية الكبرى، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية".