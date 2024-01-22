سيناتور أمريكي يدعو لحظر استيراد "ثوم الصرف الصحي" من الصين

طرح السيناتور الأمريكي ريك سكوت، أحد أعضاء الحزب الجمهوري من فلوريدا، تشريعًا يحث الولايات المتحدة على حظر استيراد ما يسميه "ثوم الصرف الصحي" من الصين، بسبب مخاطره المحتملة على الأمن القومي.

ويهدف التشريع المُقترح، إلى حظر جميع أشكال واردات الثوم، وخصوصًا أن الولايات المتحدة استوردت نحو 199 مليون رطل من الثوم الطازج و155 مليون رطل من الثوم المجفف في عام 2018، وكانت الصين أكبر مورد، وذلك وفق بيانات "Comtrade" التابعة للأمم المتحدة.

وأعرب السيناتور سكوت، وفقًا لما ذكر موقع "newsweek"، عن انزعاجه من وجود تقارير تفيد بأن الثوم الصيني يزرع في مياه الصرف الصحي البشرية، ويتعرض للتبييض، ويتم حصاده في ظل ظروف دون المستوى المطلوب، وغالبا ما ينطوي ذلك على عمالة بـ"السخرة".