أرامل حرب أوكرانيا.. بين المعاناة النفسية والعزلة المجتمعية

تواجه الآلاف من النساء الأوكرانيات اللاتي ترملن بسبب الحرب مع روسيا تحديات عاطفية واجتماعية كبيرة، فمنذ بداية هذه الحرب في شباط/فبراير 2022، فَقدَ أكثر من 70 ألف جندي أوكراني حياتهم على الجبهة، تاركين وراءهم زوجات وأطفالًا.

وقالت صحيفة "لوموند" إن هؤلاء النساء يواجهن تحديات كبيرة، مضيفة بالقول: "غالبًا ما يكون الثكل مصحوبًا بعقبات إضافية بدءًا من الإعلان عن الوفاة وحتى بيروقراطية إجراءات التعويض".

وسلطت الصحيفة الضوء على القصة المؤثرة لإرينا بوندارينكو، التي قُتل زوجها أثناء الحرب، مبينة بأن "قصتها تكشف عذاب الانتظار وألم التعرف على جثمان محبوبها"، لكن بالنسبة لهؤلاء النساء، فإن عدم التوصل إلى حل بشأن مصير أزواجهن المفقودين يضيف مزيدًا من الاضطراب العاطفي الكبير.

وإلى جانب المعاناة النفسية، فإن على هؤلاء الأرامل التعامل مع حالة عدم الفهم وفي بعض الأحياء عداء المجتمع، إذ قالت الصحيفة: "رغم هذه التحديات العاطفية التي يواجهنها، غالبًا ما يُنظر إليهن على أنهن محظوظات بسبب التعويض المالي المرتفع الذي يتلقينه".