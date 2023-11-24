بعد أعمال شغب.. رئيس الوزراء الإيرلندي: اليمين المتطرف "وصمة عار"

عبّر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار عن استيائه جراء أعمال الشغب التي اندلعت، مساء الخميس، في العاصمة دبلن، لافتا إلى أن مشاعر الاستياء تزداد جراء ما قام به مقربون من اليمين المتطرف، ممن وصفهم بأنهم "عار على إيرلندا".

وكانت شوارع وسط دبلن، مساء الخميس، مسرحا لأعمال عنف واشتباكات شارك فيها، بحسب الحكومة، حوالي 500 من مثيري الشغب، الذين قاموا بإحراق سيارات ونهب وتخريب محال تجارية في حي يقيم فيه خصوصا مهاجرون.

واندلعت أعمال العنف بعدما هاجم رجل مسلح بسكين عدة أشخاص قرب مدرسة في دبلن، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم مدرّسة وثلاثة أطفال.

وأصيب المهاجم الذي تم اعتقاله بمساعدة متواجدين في المكان، منهم عامل توصيل برازيلي، فيما نسبت الشرطة الاضطرابات التي أعقبت حادثة الطعن إلى اليمين المتطرف، ملقية باللوم على شائعات انتشرت على الشبكات الاجتماعية حول أصول المهاجم، في سياق احتجاجات متصاعدة وخطاب مناهض للهجرة في البلاد.

وبحسب صحيفة "آيرش تايمز"، فإن منفذ الهجوم يحمل الجنسية الإيرلندية ويعيش في البلاد منذ 20 عاما.

واكتفت الشرطة بالقول إن المهاجم خمسيني، وبناءً على العناصر الأولى للتحقيق، استبعد المحققون وجود دافع إرهابي.

وقال فارادكار، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي: "هؤلاء الأشخاص يؤكدون أنهم يدافعون عن المواطنين الإيرلنديين"، إنهم "يعرّضون الأبرياء والضعفاء للخطر. إنهم عار على دبلن وعار على إيرلندا وعار على عائلاتهم وأنفسهم".