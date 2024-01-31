في ظل احتجاجات واسعة.. ماكرون يدافع عن السياسات الزراعية

في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عدة أزمات، أبرزها احتجاجات المزارعين، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة دولة إلى السويد، دافع خلالها عن السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة في مواجهة الصعوبات التي يواجهها المزارعون الفرنسيون.

وكان غضب المزارعين في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى واضحا في اليوم الأول من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى السويد، والتي خصصت إلى حد كبير لبحث مستقبل الدفاع الأوروبي والدعم لأوكرانيا، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "سيكون من السهل إلقاء اللوم في كل شيء على أوروبا"، مشيرًا إلى أنه "دون سياسة زراعية مشتركة، لن يكون لمزارعينا دخل ولن يتمكنوا من العيش للكثير منهم".

كما دعا إلى تنظيم السياسة الزراعية المشتركة المنافسة والمساعدات الزراعية على المستوى الأوروبي.

وبرر الرئيس الفرنسي رفض إبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء في "ميركوسور"، ترغب فيها دول مثل ألمانيا، بوجود "قواعد لا تتجانس مع قواعدنا".