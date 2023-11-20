جدل في ألمانيا بعد مؤتمر لمسؤول في طالبان بأحد مساجد كولونيا

يتصاعد الجدل في ألمانيا على خلفية مؤتمر عقده مسؤول في حركة طالبان الأفغانية في مسجد بمدينة كولونيا، مع طلب الحكومة، اليوم الإثنين "إيضاحات" من المسؤولين عن دار العبادة.

وعقد عبد الباري عمر وهو مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحركة طالبان، مؤتمراً مساء يوم الخميس الماضي، في مسجد في منطقة تشورفايلر في مدينة كولونيا.

ويتبع المسجد لجمعية الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، وهي الأكبر للجالية المسلمة في البلاد.

وخلال المؤتمر، الذي نظمته جمعية أفغانية في المدينة، اتُّهم المسؤول الأفغاني بـ"نشر الدعاية" و"طلب تبرّعات للنظام الإسلامي"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "بيلد".