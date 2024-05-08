لوموند: "الديمقراطية الاجتماعية" في فرنسا تواجه خطر الركود

حذر تقرير إخباري فرنسي من أن تعطل المفاوضات بين أرباب العمل والمنظمات حول ملفات اجتماعية في فرنسا يهدد "الديمقراطية الاجتماعية" بمخاطر الانزلاق إلى الركود.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إنه بعد أشهر من المفاوضات، يشير الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد بين منظمات العمل وأصحاب العمل إلى تحول محتمل نحو تأميم التأمين ضد البطالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التوقف المفاجئ للمناقشات في الفترة من الـ9 إلى الـ10من أبريل الماضي، مثّل مفاجأة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المداولات، موضحة أن "هذه النكسة لافتة بالنظر إلى التنازلات الأخيرة التي تم التوصل إليها بشأن قضايا أخرى، مثل اتفاق "تقاسم القيمة" في شباط 2023".

ووفق الصحيفة يثير الفشل بين أصحاب المصلحة، المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية الاجتماعية واحتمال انزلاقها إلى الركود.

وتهدف المفاوضات، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب إصلاح نظام التقاعد، إلى معالجة التحديات المتمثلة في شيخوخة القوى العاملة وتمديد الحياة العملية.