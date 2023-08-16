"فاغنر" تسجل نفسها شركة خدمات تعليمية في بيلاروسيا

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي يقودها يفغيني بريغوجين، سجلت نفسها كشركة محدودة المسؤولية، في بيلاروسيا، تحت مسمى شركة "فاغنر" للخدمات التعليمية.

وكانت المجموعة تقوم بدور محوري لصالح موسكو في الحرب الأوكرانية، لكنها نفذت في حزيران/يونيو الماضي تمردا ضد القيادة العسكرية الروسية، انتهى باتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن "سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ورجال الأعمال" في بيلاروسيا، أن شركة فاغنر تم تسجيلها بشكل فعلي كشركة محدودة المسؤولية لتقديم الخدمات التعليمية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن، في وقت سابق، أن مقاتلي فاغنر الذين يتواجدون في بلاده يدربون الجيش البيلاروسي.

وسبق هذا إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن مقاتلي "فاغنر" بدؤوا فعليا بالعمل كمدربين في صفوف وحدات الدفاع البيلاروسية بالقرب من بلدة أوسيبوفيتشي في منطقة موغيليف.