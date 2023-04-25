قديروف يكشف عن "مهام مشتركة" مع قائد فاغنر

كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، عن وجود "مهام مشتركة" يتم تنفيذها مع رئيس شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وقال قديروف عبر قناته على التليغرام: "غالبًا ما يتم تنفيذ مهام بشكل مشترك، ولا يمكننا التحدث عنها على الهاتف".

وأضاف الزعيم الشيشاني، الذي لديه هو الآخر قوات تقاتل في أوكرانيا، أنه "لن يفصح عن التفاصيل"، لكنه قال "ستعرفون النتائج قريبًا".

وبدأ قديروف كلامه قائلًا: "ناقشت مع عزيزي الأخ يفغيني بريغوجين قضايا ساخنة للغاية ذات طابع دولي".

وسخر قديروف من العقوبات الغربية المفروضة عليهما، وعلّق على الصورة التي نشرها: "الوجوه سعيدة للغاية، لأن جزءًا صغيرًا من المحادثة كان مخصصًا لعقوبات الغرب ضد كلانا.. ضحكنا طويلًا على هذا السخف".