خاتمي يعلن موقفه من المشاركة بانتخابات الرئاسة في إيران

الوضع "حساس"

وتابع: "آمل من الجميع، وخاصة المسؤولين عن الانتخابات، ومع تفهمهم للوضع الحساس الحالي الذي تمر به البلاد وأيضا مدى وعمق الاستياء الشعبي، أن يوفروا الأساس للانتخابات حتى تتمكن جميع التيارات والشرائح المختلفة من ذلك".

وكان خاتمي قد أعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي، وقد أثرت هذه المقاطعة على نسبة المشاركة حيث بلغت النسبة بحدود 40% وهي النسبة الأقل منذ انتصار الثورة عام 1979.

وأكمل زعيم الإصلاحيين: "لقد قلت مرات عديدة وسأقول مرة أخرى إن إقامة النظام الديمقراطي، الذي هو رغبة الأمة الإيرانية منذ زمن طويل ويفتح الطريق لمستقبل أفضل، أمر ممكن من خلال الانتخابات، إذا كانت الانتخابات صحية وتنافسية واختارها الشعب وليس الحكام، ونحن بعيدون عن التوصل إلى انتخابات عادية".

الالتزام بالإصلاح والتحول

وقال خاتمي عن مرشح الإصلاحيين "أجد من المفيد أن أذكر بعض النقاط حول المرشح المعني مع التأكيد على ضرورة استيفائه للشروط العامة، ولا سيما الصدق والطهارة والنظافة والعزيمة والقدرة على خدمة الوطن بأمانة".

وأضاف "يجب أن يكون المرشح المعني ملتزمًا بالإصلاح والتحول عقيدة وعملًا، ويسعى إلى الإصلاح في كل المجالات البنيوية والمنهجية".

ويرى مراقبون أن خاتمي ربما يصطف خلف المرشح الإصلاحي "إسحاق جهانغيري" النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني، الذي أعلن ترشحه للانتخابات كممثل للإصلاحيين.