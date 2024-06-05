ماذا قال جون بولتون عن الإمارات وإيران والانتخابات الأمريكية؟ (إنفوغراف)

ألّا تعتقد أنّ الثمن الذي تتحدث عنه قد يؤدّي إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة؟ وماذا عن التداعيات الخطيرة لذلك؟

إنّ التداعيات الخطيرة التي تسببها إيران اليوم عبر وكيلها الإرهابي "حماس" التي قامت بهجوم بربري على إسرائيل في 7 أكتوبر، تسببت بذلك الصراع في غزة منذ ذلك الحين، والحوثيون هم من أغلقوا مضيق باب المندب وأوقفوا الحركة في قناة السويس، هذا هو التهديد، كلاهما يهدّدان السلم والأمن العالميين، كذلك اعتداءات حزب الله على شمال إسرائيل مستمرة بشكل يومي منذ 7 أكتوبر، وقد تعرّض الأمريكيون للخطر من قبل الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا أكثر من 170 مرّة منذ 7 أكتوبر، ذلك هو الخطر الذي أطلقته إيران، ولا يمكننا القول إنّنا لن نردّ للدفاع عن أنفسنا.

إنّ إسرائيل على الأقل تردّ على حماس دفاعًا عن نفسها، إنّ إيران تفلت من العقاب، لذا فإنّ تهديد السلام والأمن يأتي من إيران، وإذا كان الدفاع عن النفس يهدّد بحرب أكبر، فيجب على الناس أن يطرحوا السؤال" مَنْ هو المسبب الرئيس، وعلى مَنْ يجب إلقاء اللوم من الناحية الأخلاقية هنا؟ والإجابة هي إيران، فهي مشاركة في حرب غير مبررة ضدّنا.

كيف تقرأ تصريحات علي خامنئي الأخيرة التي اعتبر فيها أنّ المنطقة كانت بحاجة إلى طوفان الأقصى؟

آية الله يروّج لأفكاره بطريقة فعّالة للغاية، وأنا أتمنّى لو أنّ الدول العربية الموجودة في المنطقة تشرح لشعوبها أنّ كلّ تلك المشاكل بدءًا من غزة تتسبب بها إيران، وهذه ليست حربًا فلسطينية ضدّ إسرائيل، بل هي حرب إيرانية ضدّ إسرائيل، ومن الممكن أن تمتد إلى دول عربية صديقة في المنطقة، فإيران لا تريد السيطرة على إسرائيل فحسب، بل هي تريد السيطرة على الشرق الأوسط برمته.

يشكل الحوثيون خطرًا كبيرًا على أمن البحر الأحمر، وهم يعرقلون التجارة العالمية وقد تصاعدت تلك الهجمات في الفترة الأخيرة تحديدًا. ما الحل برأيك للحدّ من تهديدات الحوثيين وردعهم؟

أعتقد أنّنا يجب أن نتخذ إجراءات للحدّ من قدرات الحوثيين في اليمن، هناك تواجد للسفن الإيرانية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهم يشاركون في الهجمات، ويجب إغراق هذه السفن، وإذا دعت الحاجة، يتعيّن علينا اتخاذ خطوات ضدّ القواعد والمنشآت البحرية في إيران التي تعدّ جزءاً من شبكات الحوثيين، والتي تمدّهم بالمسيّرات والصواريخ.



ودعني أوضح أنّنا نجد هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. مصر تتعرض الآن لضغوطات كبيرة بسبب خسارتها إيرادات قناة السويس لأنّ أعداد السفن التي تمرّ عبرها قليلة جدّاً، كما أنّ الوضع المالي لمصر ليس جيّداً، لذا فإنّ إيران تشنّ بطريقة غير مباشرة حرباً اقتصادية ضدّ المصريين، وأعتقد أنّ الدول الموجودة في المنطقة يجب ألا تسمح بمرور ذلك الأمر دون ردّ.



وهل يمكن أن ينسحب ما تحدثت عنه كإجراءات لمواجهة الحوثيين، إلى حزب الله في جنوب لبنان؟

أعتقد أنّ هناك ضغوطات كبيرة في إسرائيل للقيام بذلك، قاموا بإفراغ ما يقارب خمسة كيلومترات من الأراضي على طول الخط الأزرق. السكّان المحليّون اضطروا إلى مغادرة منازلهم، ومزارعهم مهملة، وأعمالهم التجارية متوقفة لأنّ الوضع الأمني غير مستقر.

حزب الله يشنّ هجمات بشكل مستمر، ولا أعتقد أنّ إسرائيل ستتحمل ذلك إلى الأبد، هذا أمر مؤكّد، حزب الله وسّع نطاق أعماله.

ذكرت أنّ تورّط طهران مع الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط هو جزء من "إستراتيجية حلقة النار"، ماذا تعني بحلقة النار هذه؟

"حلقة النار" مصطلح يستخدمه فيلق القدس (في الحرس الثوري الإيراني) نفسه لوصف جهوده لتوحيد الجماعات الإرهابية في العراق على سبيل المثال، وتشكيل ميليشيا شيعية موحّدة تضمّ جميع العناصر المختلفة التي تمّ تأسيسها، ولذلك أوجد حزب الله في لبنان من بعد ثورة 1979، ثمّ لتحويل تلك المجموعات وقدراتها العسكرية ضدّ إسرائيل أوّلاً التي يلقبونها بـ"الشيطان الأصغر"، لكنهم بطريقة غير مباشرة يريدون استهداف أمريكا "الشيطان الأكبر"، لكن كل تلك القدرات بما فيها جهود إيران النووية وجيشها، يمكنها أن تحيط بلاد شبه الجزيرة العربية بحلقة من نار أيضًا.

إذًا الإمكانيات نفسها يمكنها أن تهدّد بلاد الخليج العربي، وهذا التهديد سيظهر من خلال عدّة تحركات، فقد سبق وشاهدنا ما فعله الحوثيون على مرّ السنوات من إطلاق صواريخ ومسيرات على المطارات المدنية أو البنى التحتية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد أيّ سبب يمكن أن يمنع تفاقم الوضع طالما بوسعهم إبقاء البحر الأحمر مغلقًا.



في ظلّ التصعيد في المنطقة، هل هناك فرصة للحل الدبلوماسي مع إيران؟ وهل يكمن الحل بإعادة تفعيل المفاوضات النووية؟

أنا لا أثق بالنظام الإيراني، فهم نقضوا الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 والذي كان معيبًا للغاية منذ البداية، والجميع في المنطقة يعي ذلك.

لا أظن أنه يمكن الوصول إلى سلام وأمن دائمين في الشرق الأوسط إلّا بوجود نظام جديد في طهران. هذا هو الواقع المؤلم الذي لا يحب الناس التحدث عنه، لكن هذه هي الحقيقة.

ثمّة تقارير تتحدث عن دور إيران في تزويد الجيش السوداني بالمسيّرات. ماذا عن دور إيران في هذا البلد الأفريقي وهدفها من الوجود على البحر الأحمر؟

أعتقد أنّ لإيران مشاريع توسعية في الشرق الأوسط، كما أنّ موقع السودان الجغرافي على البحر الأحمر يثير الاهتمام، وقد رأينا أدلة تشير إلى تدخل إيران في الصراعات الأهلية في بلدان شمال أفريقيا أيضًا، كما انخرطت في أنشطة خفية ومساع لترويع وقتل معارضي الشتات الإيرانيين وغيرهم، ومن ذلك مسؤولون سابقون في الحكومة الأمريكية في كلّ أنحاء العالم.

إنّه نظام خطير للغاية ويمكننا التعامل معه الآن قبل حصوله على الأسلحة النووية، وإذا أجّلنا ذلك، فالنظام الإيراني عندما سيحصل على السلاح النووي سيصبح التعامل معه أكثر صعوبة وسيصبح أكثر خطورة.