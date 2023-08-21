"أكسيوس": بايدن يبحث الاجتماع مع ولي عهد السعودية في قمة العشرين

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الموقع أن الاجتماع المزمع قد يكون على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي الهندية الشهر المقبل.

وقال "أكسيوس" نقلاً عن 4 مصادر قولهم إن "هذا الاجتماع يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية في محاولة للتوصل إلى (صفقة ضخمة)"، حسب وصف الموقع.

وأضاف الموقع: "يمكن أن تشمل الصفقة ضمانات أمنية أمريكية للرياض، وكذلك اتفاقية التطبيع بين السعودية وإسرائيل"، بحسب ما كشفت عنه المصادر.

ويقول الموقع إن "مثل هذه الصفقة ستكون اختراقة تاريخية في السلام في الشرق الأوسط".