غروسي: الفريق الفني للوكالة الذرية سيتوجه لطهران خلال الأيام المقبلة

جاء ذلك خلال محادثات أجراها في العاصمة واشنطن مع روبرت مالي، مسؤول الشؤون الإيرانية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية، اليوم الخميس، أن غروسي ناقش مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية القضية النووية الإيرانية.

وقال غروسي في لقاء مع صحفيين بواشنطن، إن "إيران وافقت على دخول المفتشين وإعادة تركيب كاميرات المراقبة، وإنه زار في الـ3 من مارس/ آذار الجاري، طهران والتقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين؛ لبحث تسوية القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية.

وبحسب الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في تلك الزيارة، أوضح غروسي أن إيران أبدت استعدادها لمواصلة التعاون وتوفير المزيد من المعلومات والوصول من أجل معالجة القضايا النووية المتبقية"، مضيفاً: "كما سمحت السلطات الإيرانية طوعًا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والمراقبة حسب الاقتضاء".

وفي ختام رحلته، بعد عودته إلى فيينا، أعرب غروسي عن ارتياحه لـ "المحادثات البناءة" مع طهران، وقال إن السلطات الإيرانية وافقت على تركيب كاميرات جديدة.

لكن بعد يوم واحد من انتهاء رحلة غروسي إلى طهران، نفى بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تصريحات غروسي، وقال: إنه "لم يكن هناك نقاش أو اتفاق مع الوكالة بشأن تركيب كاميرات جديدة".

لكن غروسي كرر في واشنطن: "ما أفهمه أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن هذه القضايا، وأعرف ما وافقت عليه في طهران وسأرسل الفريق الفني إلى طهران للعمل عليه، وإذا كانت هناك مشكلة فسأبلغ عنها".