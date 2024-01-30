مهاجمون على دراجات نارية يقتلون 22 مدنياً في النيجر

قُتل 22 مدنياً الأحد في هجوم شنه عناصر يُعتقد أنهم متشددون على قرية في منطقة "تيلابيري" في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أكد مصدران محليان لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول محلي: "للأسف سقط 22 قتيلا في الهجوم، بعضهم عناصر في ميليشيا للدفاع الذاتي في قرية موتوغاتا"، وأكد أحد سكان منطقة قريبة الهجوم والحصيلة.

وذكر المسؤول أن "المهاجمين وصلوا إلى القرية حوالى الساعة 16,00 (15,00 ت غ) على 20 دراجات نارية تحمل كل منها شخصين وبدأوا بإطلاق النار، وسقط قتلى على الفور".

ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ تموز/يوليو عقب انقلاب.

وفي 11 كانون الثاني/يناير قُتل 3 مدنيين وأصيب عنصرا أمن في هجوم استهدف مركزا للشرطة على مشارف عاصمة النيجر، حسب ما أوردت وكالة أنباء النيجر الرسمية.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر قال زعيم المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني إن الوضع الأمني "يعود تدريجاً إلى طبيعته بفضل نجاحات عدة" للجيش في وقف الاضطرابات.