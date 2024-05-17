شقيقة كيم جونغ أون تسخر من "نظرية صفقة الأسلحة" مع روسيا

سخرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، من نظرية صفقة الأسلحة مع روسيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونفت كيم يو جونغ، الشقيقة التي تحظى بنفوذ قوي لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من جديد، تبادل أسلحة مع روسيا.

وتوجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتهامات لكوريا الشمالية بنقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وتنفي كل من موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.

وتعززت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي لأقصى شرق روسيا في سبتمبر/أيلول وعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ القول، في بيان، إن "نظرية" صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا والمكونة من خليط من الأحكام المسبقة والخيال.

ووصفت ذلك بأنه "النظرية الأكثر سخافة" وأنها لا تستحق تقييماً أو تفسيراً من أحد، ووصفتها بأنها إشاعة كاذبة تروج لها قوى معادية.

وأضافت أن الأسلحة التي تطورها كوريا الشمالية ليست موجهة للتصدير وإنما للدفاع ضد كوريا الجنوبية.

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة الخميس على اثنين من الروس و3 شركات روسية لتسهيلها عمليات نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك الصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا.