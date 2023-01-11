اليابان توقّع اتفاقًا عسكريًا مع بريطانيا

وقّع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، "اتفاق وصول متبادل" يقرب بين جيشيهما، وسط الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وهذه المعاهدة التي وقّعت في برج لندن، هي إشارة إلى اهتمام بريطانيا المتزايد بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من جهة، ومن جهة ثانية على جهود اليابان لتعزيز تحالفاتها خاصة لمواجهة الصين التي تصنّفها الحكومة اليابانية على أنها "تحد إستراتيجي غير مسبوق" لأمنها.

وأشاد ريشي سوناك مرحبًا بنظيره الياباني بالعلاقات "الأقوى من أي وقت مضى" بين البلدين. وقال: "ليس فقط من خلال التجارة والأمن بل أيضًا من خلال قيمنا، وأعتقد أننا شهدنا تجسيدًا رائعًا لذلك، العام الماضي"، في إشارة إلى دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال فوميو كيشيدا: "فلنجرِ مناقشة إستراتيجية تكون أملنا".