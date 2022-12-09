صحف عالمية: "حقبة جديدة" بين العرب والصين.. وروسيا تضغط على باخموت الأوكرانية

حقبة جديدة بين العرب والصين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السعودية والصين قد تحركتا أمس، لتعميق العلاقات فيما بينهما، حيث وقع الطرفان شراكة إستراتيجية تاريخية بينما يزور الزعيم الصيني، شي جين بينغ، المملكة في رحلة تستمر ثلاثة أيام يحضر خلالها ثلاث قمم.

واعتبرت الصحيفة أن رحلة الزعيم الصيني إلى المملكة تعكس عمق وتنامي العلاقات بين بكين والرياض.

وأجرى شي محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، في أول سلسلة من القمم المخطط لها.

وبعد اجتماعاته الثنائية مع المسؤولين السعوديين، من المتوقع أن يحضر شي قمتين مع قادة من دول خليجية وعربية أخرى، بما في ذلك مصر والعراق.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها: "ستكون القمم أكبر وأعلى حدث دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. ستكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد التقى مع شي ووقعا اتفاقية "شراكة إستراتيجية شاملة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكن أوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه بموجب الشراكة، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات على مستوى رئيسي البلدين كل عامين.

من جانبها، أشادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بلقاءات شي في السعودية، ورأت أن مسعى التنويع الصناعي في المملكة يمكن أن يكون مطابقًا تمامًا لـ"مبادرة الحزام والطريق" الصينية وسياستها في تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن العلاقات الصينية السعودية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية، "لتكون مثالاً يحتذى به في التعاون بين بلدان الجنوب. وبصفتها العضو الوحيد في مجموعة العشرين من بين الدول العربية، شهدت السعودية نموًا في نفوذها الإقليمي، حيث لعبت دورًا رائدًا في شؤون مجلس التعاون الخليجي.