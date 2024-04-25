رئيس النواب الأمريكي يزور جامعة لدعم طلبة يهود "يتعرضون للترهيب"

استقبل طلبة في جامعة كولومبيا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بصيحات الاستهجان خلال زيارته للمكان الذي أجَّج شرارة مظاهرات طلابية على مستوى البلاد على خلفية الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقال جونسون إن زيارته لحرم الجامعة في مانهاتن تهدف إلى دعم طلبة يهود يتعرَّضون للترهيب من بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل.

وتعاملت سلطات إنفاذ القانون بشكل عنيف مع بعض احتجاجات الجامعات في أنحاء البلاد.

وفي جامعة كولومبيا، لم تمنع صيحات الاستهجان جونسون من التحدث، لكن كان من الصعب سماعه لأنه تحدث إلى ميكروفونات وسائل الإعلام وليس عبر مكبرات الصوت.

وقال جونسون من على درج مكتبة الجامعة "بما أن جامعة كولومبيا سمحت لهؤلاء المتطرفين والمحرضين الخارجين عن القانون بالسيطرة على الوضع، فقد انتشر فيروس معاداة السامية إلى جامعات أخرى". ودعا إلى اعتقال المتظاهرين الذين يمارسون العنف وهدَّد بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات التي تفشل في فرض النظام.

في بلد يشهد استقطابًا سياسيًّا، يمكن للمحافظين تحقيق مكاسب من خلال الظهور بمظهر من يقف في وجه النشطاء الليبراليين الذين يقول الكثير منهم، إن ما يرويه الجمهوريون عن وجود عنف مُعادٍ للسامية في الجامعات مبالغ فيه إلى حد كبير ليخدم أغراضًا سياسية، وفقًا لرويترز.

وقبل المؤتمر الصحفي، قال طلاب بالمكان إن جونسون التقى بنحو 40 طالبًا يهوديًّا في الحرم الجامعي. ويقول هؤلاء الطلاب إنهم يخشون دخول الحرم الجامعي وأشاروا إلى أن سبب ذلك ما قاله طلاب يهود عن تعرضهم للبصق، ومشاهدتهم لصلبان معقوفة، وهي علامة النازية الشهيرة، مرسومة على الجدران.