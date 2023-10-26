لافروف يلوّح بـ"تدابير تعويضية" ردًّا على نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، اليوم الخميس، إن بلاده مضطرة للجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردًّا على نشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في أوروبا.

وأكد الوزير في حديثه خلال مؤتمر أمني في العاصمة البيلاروسية مينسك، أنه "نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية".