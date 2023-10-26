لافروف يلوّح بـ"تدابير تعويضية" ردًّا على نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا

لافروف يلوّح بـ"تدابير تعويضية" ردًّا على نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا
قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، اليوم الخميس، إن بلاده مضطرة للجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردًّا على نشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في أوروبا.
وأكد الوزير في حديثه خلال مؤتمر أمني في العاصمة البيلاروسية مينسك، أنه "نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية".
وتابع "لقد نشأت مخاطر إستراتيجية متزايدة نتيجة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في عدد من الدول الأوروبية، وتنفيذ ما يسمى بالمهام النووية المشتركة".
مشددًا على أن "تزايد التهديدات من جانب الناتو يجبرنا على اللجوء إلى تدابير تعويضية".
ولم يتطرق الوزير الروسي إلى طبيعة هذه التدابير، إلا أن روسيا فعليًّا نشرت صواريخ نووية في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي قبل أشهر، ولم تحدد موسكو عدد صواريخها النووية التي نشرتها في هذا البلد.