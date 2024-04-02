رئيس السنغال الجديد يتعهد بإجراء "تغيير منهجي"

تعهد رئيس السنغال الجديد، باسيرو ديوماي فاي، بإجراء "تغيير منهجي" على رأس الدولة، و"مزيد من السيادة"، فضلًا عن التهدئة بعد أعوام من الاضطرابات، وفق وكالة "فرانس برس".

وبعد صعود سريع، أصبح اليساري فاي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الخامس للسنغال، حيث أدى اليمين الدستورية أمام مئات المسؤولين السنغاليين، والعديد من رؤساء الدول والقادة الأفارقة، وذلك في مركز المعارض في مدينة ديامنياديو الجديدة، قرب دكار.

كما تعهد فاي بالدفاع عن "وحدة الأراضي والاستقلال الوطني، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق الوحدة الأفريقية".

وأصبح فاي البالغ 44 عامًا، والذي لم يشغل أي منصب منتخب من قبل، أصغر رئيس للدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ الاستقلال في عام 1960.