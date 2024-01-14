الإكوادور تنشر 40 ألف جندي لمكافحة الجماعات الإجرامية
نشرت الإكوادور قرابة 40 ألف جندي في جميع أنحاء البلاد، لتنفيذ إجراءات تكتيكية لمكافحة 22 جماعة إجرامية، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.
وتواجه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية صراعًا داخليًا مسلحًا، ولا تزال في ظل حالة الطوارئ بناءً على أمر الرئيس دانييل نوبوا.
وبحسب الموقع، تتجول القوات التابعة للجيش الإكوادوري في شوارع البلاد لتفقد المواطنين والمركبات التي تمر عبر المدن، وعلى الشاطئ، حيث تتواجد مئات السيارات.
وأشار الموقع إلى أن القوات سارت في الشوارع المليئة بالأعمال التجارية والمطاعم، حيث تتناقض موسيقى مكبرات الصوت وضجيج التجار والمشترين، مع جدية واجتهاد الجنود الذين كانوا يراقبون بانتباه الأشخاص الذين يمرون في المكان.
ولفت الموقع إلى أنه حتى ليلة أمس السبت، نفذت القوات المسلحة والشرطة الوطنية 10478 عملية في 24 إقليمًا بالإكوادور، أسفرت عن اعتقال 1105 أشخاص، منهم 125 بتهمة الإرهاب، فيما تم تفكيك 28 مجموعة إرهابية ومقتل 5 إرهابيين، وضبط 413 قطعة سلاح ناري، و224 سكينًا، و338 مادة متفجرة، وأكثر من 8700 ذخيرة.