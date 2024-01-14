الإكوادور تنشر 40 ألف جندي لمكافحة الجماعات الإجرامية

نشرت الإكوادور قرابة 40 ألف جندي في جميع أنحاء البلاد، لتنفيذ إجراءات تكتيكية لمكافحة 22 جماعة إجرامية، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.

وتواجه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية صراعًا داخليًا مسلحًا، ولا تزال في ظل حالة الطوارئ بناءً على أمر الرئيس دانييل نوبوا.

وبحسب الموقع، تتجول القوات التابعة للجيش الإكوادوري في شوارع البلاد لتفقد المواطنين والمركبات التي تمر عبر المدن، وعلى الشاطئ، حيث تتواجد مئات السيارات.