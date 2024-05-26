على خُطى مالي.. تمديد الحكم العسكري في بوركينافاسو 5 سنوات

انتهى المؤتمر الوطني للحوار في بوركينافاسو بتوقيع ميثاق ينصّ على تمديد المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري خمس سنوات إضافية.

وختم المجتمعون أشغال المؤتمر، مساء أمس السبت، بعد ساعات من بدئها، وكان من المقرر أن تستمر يومين.

واجتمع ممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والزعماء التقليديون، والزعماء الدينيون، وقوات الدفاع والأمن، لتقييم العملية الانتقالية التي بدأت منذ أكتوبر 2022 واتخاذ قرار بشأن استمرارها.

وتنص النسخة الجديدة من الميثاق الذي وقعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ في 2 يوليو المقبل.

واقترحت النسخة الأولى من النص، التي عُرضت على المشاركين، "ثلاث سنوات ونصف السنة"، أو 42 شهرا، وهو ما تمت مناقشته وتعديله ليتم الاتفاق في النهاية على فترة خمس سنوات.

لكن الوثيقة أشارت إلى إمكانية تنظيم الانتخابات "قبل هذا الموعد النهائي، إذا سمح الوضع الأمني ​​بذلك"، كما أجازت "لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية".