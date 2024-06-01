رغم المعارضة الواسعة.. انتخاب طبيب إسرائيلي في مجلس إدارة "الصحة العالمية"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، أن الطبيب الإسرائيلي آشر سلمون، انتُخب عضوًا في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية بالنيابة، خلال الانتخابات التي أجريت في مقر المنظمة في جنيف.

وسلمون يشغل منصب رئيس قسم العلاقات الدولية في وزارة الصحة الإسرائيلية، وجرى انتخابه عن المجموعة الأوروبية التي تنتمي إليها إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن "سلمون سيكون واحدًا من 34 ممثلًا في اللجنة، التي تشمل صلاحياتها تحديد السياسات، وتحديد الأولويات لمنظمة الصحة العالمية".

وأضافت أنه ؛خلال الإعلان عن الممثلين المنتخبين، حاول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة معارضة اختيار الطبيب الإسرائيلي، كما اشتكت دول مثل سوريا، وباكستان، وماليزيا، ولبنان، وتونس، واليمن، من انتخاب ممثل إسرائيلي في اللجنة التنفيذية للصحة العالمية".