رغم المعارضة الواسعة.. انتخاب طبيب إسرائيلي في مجلس إدارة "الصحة العالمية"
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، أن الطبيب الإسرائيلي آشر سلمون، انتُخب عضوًا في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية بالنيابة، خلال الانتخابات التي أجريت في مقر المنظمة في جنيف.
وسلمون يشغل منصب رئيس قسم العلاقات الدولية في وزارة الصحة الإسرائيلية، وجرى انتخابه عن المجموعة الأوروبية التي تنتمي إليها إسرائيل.
وقالت الصحيفة، إن "سلمون سيكون واحدًا من 34 ممثلًا في اللجنة، التي تشمل صلاحياتها تحديد السياسات، وتحديد الأولويات لمنظمة الصحة العالمية".
وأضافت أنه ؛خلال الإعلان عن الممثلين المنتخبين، حاول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة معارضة اختيار الطبيب الإسرائيلي، كما اشتكت دول مثل سوريا، وباكستان، وماليزيا، ولبنان، وتونس، واليمن، من انتخاب ممثل إسرائيلي في اللجنة التنفيذية للصحة العالمية".
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن "منظمة الصحة العالمية كانت على وشك أن تتبنى، هذا الأسبوع، في إطار جمعيتها السابعة والسبعين في جنيف، قرارًا فلسطينيًا سوريًا يتناول الوضع الصحي في غزة، ويتجاهل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ليتقدم الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بتعديل يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة، ويدين، على وجه التحديد، استخدام المرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات، وسيارات الإسعاف، من قبل حماس".
وأيدت 50 دولة تعديل القرار الذي تقدم به الوفد الفلسطيني، وتم إدراجه على الفور، ورفض الفلسطينيون ومؤيدوهم التعديل الإسرائيلي.
واعتبرت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاهار، أنه "لا ينبغي تمرير جدول الأعمال، ولا ينبغي اعتماد قرار بشأن الصحة في الأمم المتحدة لا يتضمن دعوة للإفراج عن المختطفين".