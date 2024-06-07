عبر "تيك توك".. مؤثرة كرواتية تطرق باب البرلمان الأوروبي

اقتحمت المؤثرة الكرواتية نينا سكوجاك عالم السياسة، وتراهن على حضورها اللافت على "تيك توك" لاستقطاب الشباب الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري هذه الأيام.

وتحصل سكوجاك على مئات الآلاف من المشاهدات لكل فيديو تنشره، ولديها عدد كبير من المشتركين، وتأمل أن تستثمر هذه القاعدة في رحلتها إلى البرلمان الأوروبي.

الموضة والسياسة

ونينا سكوجاك، البالغة من العمر 26 عامًا، والشغوفة بالموضة، أصبحت اليوم واحدة من الوجوه الجديدة للسياسة الكرواتية، وتقول إنه لم يسبقها أحد إلى اعتماد "تيك توك" كقاعدة لبناء طموح سياسي.

لكن المؤثرة الكرواتية ليست بعيدة عن المؤسسات الأوروبية، فقد حصلت هذه الشابة المتخصصة في السياسة الأوروبية على شهادة في الصحافة والعلوم السياسية، وبدأت حياتها المهنية في بروكسل عام 2022 كمتدربة في البرلمان الأوروبي، وهي تعمل الآن في برنامج أبحاث "أفق أوروبا".

وتحظى سكوجاك بمئات الآلاف من المشتركين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تنشر مقاطع فيديو واختبارات ومقابلات.