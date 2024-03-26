بعد هجوم موسكو.. هل تعود العلاقات الروسية الغربية من باب مكافحة الإرهاب؟

لم تختلف التصريحات الغربية بإدانتها للهجوم الدامي في مبنى "كروكوس سيتي هول"، لكن الأبعد من هذه الإدانات تلك التصريحات الأوروبية التي تحدثت عن ضرورة التعاون مع روسيا في الملف الأمني المعني بالإرهاب.

وكان هجوم استهدف يوم الجمعة الماضي مبنى "كروكوس سيتي هول"، في ضواحي موسكو، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

واللافت أن أول من اقترح تعاوناً كهذا، هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر الأكثر تشددًا بين القادة الغربيين إزاء العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا، إذ اقترح ماكرون زيادة التعاون مع روسيا بعد هجوم موسكو.

إلى ذلك، أعلن متحدث مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، بأن الاتحاد الأوروبي أوقف التعاون مع روسيا في مجال الأمن بسبب الصراع في أوكرانيا، لكنه لم يستبعد استئنافها إذا كان هناك طرح منطقي لهذا التعاون، على حد قوله.

وتباينت آراء الخبراء الروس الذين حاورتهم "إرم نيوز"، حول آفاق وجود تعاون روسي غربي، حيث رأى البعض أن هذا التعاون هو البداية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، فيما استبعد آخرون أن يتعدى سقف هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية لا أكثر.