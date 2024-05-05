محللون: تصريحات ماكرون حول الدفاع عن أوكرانيا "لعب بالنار"
اعتبر محللون غربيون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يلعب بالنار"، إثر تصريحات سابقة له بشأن إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، محذرين من تبعات مثل هذه التصريحات واستفزاز الغضب الروسي.
وكان ماكرون طرح فكرة التعاون بين أعضاء المجموعة السياسية الأوروبية لبناء دفاع ذي مصداقية وتحديد شروط التدخل البري في أوكرانيا.
وبعد نحو شهرين من تلك التصريحات المثيرة للجدل، أوضح الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الظروف التي قد تبرر إرسال قوات برية فرنسية إلى أوكرانيا.
وأوضح ماكرون: "إذا تمكن الروس من اختراق الخطوط الأمامية، وإذا كان هناك طلب أوكراني - وهو ليس الحال اليوم - فيجب علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا بشكل مشروع".
وأصر الرئيس الفرنسي على الحفاظ على هذا "الغموض الاستراتيجي" في مواجهة روسيا التي دخلت "منطق الحرب الشاملة" قائلاً: "لدي هدف استراتيجي واضح؛ لا يمكن لروسيا أن تفوز بالحرب في أوكرانيا".
وبدوره، قال المحلل السياسي الروسي ديمتري بريجع المتخصص في العلاقات الدولية، لـ"إرم نيوز"، إنه "يلعب بالنار حرفياً"، موضحاً أن "تبعات تلك التهديدات ستنعكس سلباً على أوروبا بأكملها لاسيما فرنسا التي بصدد تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".
وحذر بريجع من تبعات مثل هذه التصريحات، فهي "بمثابة استفزاز روسي صريح، وسيكون له عواقب وخيمة دبلوماسياً وسياسياً وأمنياً على فرنسا وحتى عسكرياً".
وقال الباحث السياسي الفرنسي إيمانويل رزافي، لـ"إرم نيوز": "استمراراً لخطاب ماكرون الثاني في جامعة السوربون، حيث صدم عقول الناس بالتأكيد على مدى فناء أوروبا في مواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والديمقراطية، تحدث ماكرون بإسهاب عن الحاجة إلى تحقيق المصداقية العسكرية الأوروبية.. وهو يأمل في تجديد يؤدي إلى تطوير دفاع مشترك جدير بالثقة، وبناء قاعدة صناعية وتقنيات دفاعية ضخمة".
ورد المتحدث باسم الكرملين على تصريحات ماكرون، الجديدة بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا بأنه "خطير للغاية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية دميتري بيسكوف: "فرنسا، في شخص الرئيس الفرنسي، تواصل باستمرار إثارة إمكانية مشاركتها المباشرة على الأرض في الصراع حول أوكرانيا. وهذا اتجاه خطير للغاية".
وتابع: "نحن نتابع كل هذا بعناية ونواصل وسنواصل عمليتنا العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة".