محللون: تصريحات ماكرون حول الدفاع عن أوكرانيا "لعب بالنار"

اعتبر محللون غربيون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يلعب بالنار"، إثر تصريحات سابقة له بشأن إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، محذرين من تبعات مثل هذه التصريحات واستفزاز الغضب الروسي.

وكان ماكرون طرح فكرة التعاون بين أعضاء المجموعة السياسية الأوروبية لبناء دفاع ذي مصداقية وتحديد شروط التدخل البري في أوكرانيا.

وبعد نحو شهرين من تلك التصريحات المثيرة للجدل، أوضح الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الظروف التي قد تبرر إرسال قوات برية فرنسية إلى أوكرانيا.

وأوضح ماكرون: "إذا تمكن الروس من اختراق الخطوط الأمامية، وإذا كان هناك طلب أوكراني - وهو ليس الحال اليوم - فيجب علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا بشكل مشروع".

وأصر الرئيس الفرنسي على الحفاظ على هذا "الغموض الاستراتيجي" في مواجهة روسيا التي دخلت "منطق الحرب الشاملة" قائلاً: "لدي هدف استراتيجي واضح؛ لا يمكن لروسيا أن تفوز بالحرب في أوكرانيا".