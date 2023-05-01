ميدفيديف يهاجم تويتر بعد حظر آخر تغريدة له

هاجم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، شركة تويتر بعد حظرها آخر تغريدة له بالقول إنها "سقطت في ظل وزارة الخارجية الأمريكية وإملاءاتها".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "لقد فعلت تويتر الشيء نفسه مع ترامب.. ومن الواضح أن إيلون لم يتعامل مع هذا الأمر للأسف".

وأعلن ميدفيديف عبر قناته في التليغرام، اليوم الاثنين، أنه "من السهل الاستغناء عن تويتر"، مؤكدًا أنها "شبكة اجتماعية تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية"، وأنه "استخدمها بشكل ساخر لأغراض الدعاية"، حسب كلامه.

وأعاد ميدفيديف نشر ما قاله في تغريدته المحظورة "مهمتنا الرئيسة مختلفة تمامًا إلحاق هزيمة مدمرة بجميع الأعداء الأوكرانيين، والولايات المتحدة، وأتباعهم في الناتو، بما في ذلك بولندا الحقيرة، وغيرها من الدول الغربية".

وتابع: "يجب أن نعيد في النهاية كل أراضينا.. سوف نحمي جميع أفراد شعبنا إلى الأبد.. سنعمل بجد من أجل هذا".

ويُعد دميتري ميدفيديف من أكثر المسؤولين الروس نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي.