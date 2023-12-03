رفاق سوناك مهددون بهزيمة انتخابية مدوية

حذر تقرير لصحيفة "الإندبندنت" من انهيار حزب المحافظين الذي يتزعمه ريشي سوناك، بفعل تعرضه لتهديد من ثلاثة محاور سياسية رئيسة، يدعمها ارتفاع نسبة خريجي الجامعات المتوقع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة في المملكة المتحدة.

وبحسب التقرير، الذي ارتكز على بحث البروفيسور روب فورد من جامعة مانشستر، حول تأثير التعليم على الانقسام الجديد في السياسة البريطانية، فإن المحافظين يتراجعون على ثلاث جبهات دفعة واحدة.

فعلى المستوى الوطني، يعرف المحافظون تراجعا أمام حزب العمال الذي عاد إلى الظهور، ويبدو الآن وكأنه بديل معتدل وكفؤ، ويتمتع بقاعدة تصويت من خريجي الجامعات، وتربطه جسور اجتماعية قوية بالمحافظين من غير الخريجين، الذين ينصب اهتمامهم الرئيس على تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، فإن تيار المحافظين، معرض للخطر أمام الديمقراطيين الليبراليين في مقاعد المقاطعات الرئيسة حول لندن. وفوق كل ذلك، فإن قواعدهم الأساسية تتراجع لصالح حزب "فاراج"، القادر على حشد الأصوات المناهضة للهجرة.