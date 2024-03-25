بعد مسيرة حافلة.. غريفيث يستقيل من منصبه

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن منسق الشؤون الإنسانية لديها مارتن غريفيث قرر الاستقالة لـ"أسباب صحية".

وكان غريفيث اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لإيصال المساعدات إلى غزة، وسبق أن قام بوساطة في اليمن، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حقّ إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".

وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية يونيو/حزيران؛ لضمان "انتقال سلس" للمهام إلى خلف لم يعيّن بعد، وفق حقّ.