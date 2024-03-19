هايتي.. صد الهجوم على البنك المركزي ومقتل عدد من الجناة

صدت قوات الشرطة والجيش هجوما على البنك المركزي، في العاصمة الهايتية بور او برنس، التي تسيطر العصابات على القسم الأكبر منها، ما أسفر عن مقتل عدد من المهاجمين، وفق ما ذكره مصدر داخل البنك، اليوم الثلاثاء.

والبنك المركزي من المؤسسات النادرة التي لم تغادر وسط العاصمة، حيث تنشر عصابات مسلحة الخراب والفوضى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، قوله إن مجموعة من "قطاع الطرق" هاجمت المقرّ، يوم أمس الاثنين.