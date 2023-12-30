فرنسا في 2023.. نفوذ ضائع واضطرابات متلاحقة

ولم تلق مبادرة أخرى لماكرون أيضا آذانا صاغية، بعد أن عقد مؤتمرا جمع فيه نحو مليار دولار لغزة، لكنه شهد غيابا واسعا خصوصا من الدول العربية، وهو أمر وصفه مراقبون بـ"الفشل المبكر" للجهود الفرنسية.

وتشير المساعي الفرنسية إلى أن ماكرون يحاول جاهدا إبعاد تداعيات الحرب في قطاع غزة عن فرنسا التي تشهد أصلا انقسامات على أساس ملفات داخلية، وخصوصا مع احتضانها العدد الأكبر من المسلمين واليهود في أوروبا.

كما تقمصت باريس التي أدركت عدم قدرتها في التأثير على مجريات الحرب في القطاع الفلسطيني، دور ساعي البريد بين إسرائيل ولبنان، في ظل زيارات متكررة لمسؤوليها سعت لمنع تطور الاشتباكات بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى حرب شاملة.

وفشلت باريس في الضغط على لبنان وحزب الله لتنفيذ القرارات الأممية الداعية لسحب الميليشيا إلى ما وراء نهر الليطاني عن الحدود مع إسرائيل.

تساقط النفوذ

ومع اندلاع الحرب في غزة، كانت فرنسا ما تزال تحاول الاستفاقة من الضربة الكبيرة التي تلقتها في آخر وأهم مصالحها في الساحل الأفريقي وغرب القارة السمراء، بعد أن وصل الجنود إلى سدة الحكم في النيجر عبر انقلاب عسكري.

وبداية من مالي، مروراً ببوركينا فاسو، وصولاً للنيجر، بات التواجد الفرنسي الدبلوماسي والعسكري غير مرحب به؛ إذ طردت المجالس العسكرية الحاكمة، ممثلي باريس في ضربة سياسية واقتصادية لم تتلق الدولة الأوروبية مثيلا لها.