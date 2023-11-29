البنتاغون: هدنة غزة أوقفت الهجمات ضد قواتنا في سوريا والعراق‎

توقّفت الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ دخول هدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.

واستُهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في تصعيد للعنف حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "لم تتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أي منذ بدء سريان الهدنة" الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.