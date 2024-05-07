القضاء الفرنسي يلغي أمر ترحيل جزائرية عائدة من سوريا

ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية أمر ترحيل إلى الجزائر صدر بحقّ امرأة جزائرية نشأت في شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصرًا، مشيرًا إلى "رغبتها في الاندماج في فرنسا".

وتضمّ عائلة الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، 23 فردًا انضمّوا إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ولم يتمّ توجيه اتهامات إليها، حسبما أفادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل في حكمها الصادر، في الـ3 من شهر أيار/مايو الجاري، وهو ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة "لوموند".