ضربات جوية روسية تودي بحياة 30 مقاتلًا في إدلب

وأضاف في البيان الذي نشره مساء الأحد، "تم تدمير مخابئ ومعسكرات تدريب تابعة لـ "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) ، ومقتل 34 مقاتلا وإصابة أكثر من 60 آخرين".

و"جبهة النصرة" هو الاسم الذي كانت "هيئة تحرير الشام" تُعرف به سابقاً، وهي فصيل رئيسي في شمال غرب سوريا.

وتنفذ "هيئة تحرير الشام" بشكل منتظم هجمات دامية تستهدف جنوداً سوريين وقوات حليفة لدمشق، بينما تشن القوات الروسية غارات بشكل متكرر على محافظة إدلب، معقل الهيئة.

وكان الجيش السوري وحليفه الروسي كثفا ضرباتهما في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها الشهر الماضي رداً على هجوم بطائرة مسيّرة على الكلية الحربية في حمص (وسط سوريا) خلف أكثر من 100 قتيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.