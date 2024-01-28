لوكاشينكو: أوكرانيا ستعود للتعاون مع روسيا وبيلاروسيا

رأى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن أوكرانيا ستعود في المستقبل إلى التعاون مع روسيا وبيلاروسيا، متحدثاً عن المزايا التي حصلت عليها بلاده من التعاون مع موسكو.

ووجّه رئيس بيلاروسيا، اللوم لأوكرانيا ودول البلطيق على محاولتها التطلع "إلى ما وراء البحار من أجل حياة أفضل".

وتساءل لوكاشينكو، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ، اليوم الأحد، "ما الذي منع أوكرانيا ودول البلطيق من العمل معنا بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "هذا هو عالمنا، بنيناه لعدة عقود، معًا انتصرنا في هذه الحرب الرهيبة (الحرب العالمية الثانية)، دعونا نتحرك في هذا الاتجاه. لا، لا نريد هذه البلدان، إنهم يبحثون عن حياة أفضل وراء البحار".

وقال لوكاشينكو: "نحن سعداء لأن بيلاروسيا وروسيا لم تتباعدا، وفي القارة القطبية الجنوبية نقوم بشيء مشترك".