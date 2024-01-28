لوكاشينكو: أوكرانيا ستعود للتعاون مع روسيا وبيلاروسيا
رأى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن أوكرانيا ستعود في المستقبل إلى التعاون مع روسيا وبيلاروسيا، متحدثاً عن المزايا التي حصلت عليها بلاده من التعاون مع موسكو.
ووجّه رئيس بيلاروسيا، اللوم لأوكرانيا ودول البلطيق على محاولتها التطلع "إلى ما وراء البحار من أجل حياة أفضل".
وتساءل لوكاشينكو، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ، اليوم الأحد، "ما الذي منع أوكرانيا ودول البلطيق من العمل معنا بهذه الطريقة؟".
وأضاف: "هذا هو عالمنا، بنيناه لعدة عقود، معًا انتصرنا في هذه الحرب الرهيبة (الحرب العالمية الثانية)، دعونا نتحرك في هذا الاتجاه. لا، لا نريد هذه البلدان، إنهم يبحثون عن حياة أفضل وراء البحار".
وقال لوكاشينكو: "نحن سعداء لأن بيلاروسيا وروسيا لم تتباعدا، وفي القارة القطبية الجنوبية نقوم بشيء مشترك".
وتوجه لنظيره الروسي، قائلاً: "نحن لا نرى أي مشاكل في روسيا، إذا كان لدى روسيا شيء ما - وروسيا لديها الكثير من الأشياء - من فضلك تعال دعونا نعمل معًا ونكسب المال. لن تتمكن أي دولة من التعامل مع بيلاروسيا بالطريقة التي تتعامل بها أنت (بوتين)".
ومن جهته، قال الرئيس الروسي، في معرض حديثه عن العلاقات بين موسكو ومينسك، إن الوضع يتطور بقوة كبيرة، وبلغ حجم التبادل التجاري 42 مليار دولار وهو مستمر في النمو.
وأشار بوتين، إلى أن "العلاقات تتطور في كافة الاتجاهات، ولا أقصد فقط التعاون الصناعي، بل أتحدث عن الزراعة والعلوم والتعليم والمجال الثقافي. كل شيء ينمو بوتيرة سريعة وجيدة".