صحيفة إيرانية تنتقد صمت طهران تجاه "إرهاب" حركة طالبان

انتقدت صحيفة إيرانية "صمت" طهران تجاه "إرهاب" حركة طالبان الأفغانية، مشبهة الحركة، التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس/ آب 2021، بإسرائيل.

وقالت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في افتتاحية لها بعنوان "هل سيتم حل لغز طالبان؟"، إن هذه الحركة "تسعى إلى التطهير العرقي والتطهير الديني والقضاء على معارضيها، وهي تنفذ هذا القرار بكل حزم".

وفي إشارة إلى الهجوم الأخير على المصلين الشيعة في هرات غربي أفغانستان، قالت الصحيفة، إن "هذه الجريمة تتعارض مع المعايير الإسلامية والإنسانية والدولية كافة، ويجب محاكمة ومعاقبة قادة طالبان على ذلك".

وأضافت أنه خلافًا لادعاء "السيادة المعلنة ذاتيًّا"، فإن حركة طالبان عملت مع تنظيم داعش، وحتى لا يتم تسجيل "الجرائم" باسم حركة طالبان ولا تضر بصورتها الدولية، يلقون باللوم على "داعش" الذي يعلن مسؤوليته عن تلك الهجمات، وفقًا للصحيفة.