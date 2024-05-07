صحيفة إيرانية تنتقد صمت طهران تجاه "إرهاب" حركة طالبان
انتقدت صحيفة إيرانية "صمت" طهران تجاه "إرهاب" حركة طالبان الأفغانية، مشبهة الحركة، التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس/ آب 2021، بإسرائيل.
وقالت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في افتتاحية لها بعنوان "هل سيتم حل لغز طالبان؟"، إن هذه الحركة "تسعى إلى التطهير العرقي والتطهير الديني والقضاء على معارضيها، وهي تنفذ هذا القرار بكل حزم".
وفي إشارة إلى الهجوم الأخير على المصلين الشيعة في هرات غربي أفغانستان، قالت الصحيفة، إن "هذه الجريمة تتعارض مع المعايير الإسلامية والإنسانية والدولية كافة، ويجب محاكمة ومعاقبة قادة طالبان على ذلك".
وأضافت أنه خلافًا لادعاء "السيادة المعلنة ذاتيًّا"، فإن حركة طالبان عملت مع تنظيم داعش، وحتى لا يتم تسجيل "الجرائم" باسم حركة طالبان ولا تضر بصورتها الدولية، يلقون باللوم على "داعش" الذي يعلن مسؤوليته عن تلك الهجمات، وفقًا للصحيفة.
وبالإشارة إلى التقرير الأخير لمجلس الأمن الدولي، ذكرت الصحيفة أن 20 جماعة إرهابية أخرى توجد في أفغانستان تحت حكم طالبان؛ إذ "أصبحت هذه البلاد مركزًا للإرهاب في المنطقة".
وانتقدت الصحيفة صمت الحكومة الإيرانية وقالت: "لماذا لا تشعرون بالمسؤولية عن قتل الشعب المسلم في أفغانستان؟ ما الفرق بين جماعة طالبان الإرهابية التكفيرية... وبين النظام الصهيوني الذي يرى مسؤولونا أنه يتسامح مع هذه الجماعة الإرهابية؟".
وتابعت: "لقد شعر الشعب الإيراني منذ فترة طويلة بخطر نفوذ العناصر التابعة لطالبان في أجزاء مختلفة من إيران، وقد تم توضيح هذا الشعور بالخطر للسلطات بطرق مختلفة من خلال وسائل الإعلام والخبراء".
وأكدت أنه "ثبت في كثير من الحالات أن جرائم ارتكبت في إيران على يد متسللين من حركة طالبان. والسؤال المهم الآن هو: متى سيتم حل لغز طالبان نهائيًّا؟".
وتعد صحيفة "جمهوري إسلامي" المقربة من معسكر التيار الأصولي المعتدل، من بين أهم الصحف الإيرانية التي تنتقد وجود علاقة للنظام مع حركة طالبان.
وتقيم إيران علاقات دبلوماسية مع حكومة طالبان؛ إذ توجد سفارة إيرانية في كابول وأخرى لحكومة طالبان في العاصمة طهران، كما يتبادل المسؤولون الزيارات بين البلدين.