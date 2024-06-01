الرئيس الأوكراني يحضر المنتدى الأمني في سنغافورة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الى سنغافورة لحضور المنتدى الأمني المقام في العاصمة، مع سعيه الى حشد التأييد لحصول كييف على مزيد من المساعدات العسكرية في مواجهة الغزو الروسي.

ووفق "فرانس برس"، شوهد زيلينسكي في ردهة فندق شانغريلا الفخم في سنغافورة، حيث يقام المنتدى السنوي الذي يحضره وزراء دفاع من مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، والصين.

وبحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) المنظم للمنتدى الذي يقام على مدى 3 أيام، سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة الأحد.