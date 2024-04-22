ملف الجماعات الانفصالية يتصدر أجندة الرئيس الإيراني في باكستان

الأمن

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، يعتقد الخبير الإيراني للشؤون الباكستانية، أمين رضائي نجاد، أن الجماعات الانفصالية واحدة من أهم نقاط الخلاف بين البلدين، التي تعتبرها طهران خطرا على أمنها القومي.

وقال نجاد: "قضية الجماعات الانفصالية لم يتم حلها، ونأمل أن تسهم زيارة رئيسي إلى إسلام آباد في تحقيق إنجازات أمنية مناسبة في التعامل مع الانفصاليين الإيرانيين الموجودين في باكستان".

وتابع: "إذا تمكنا من متابعة الأهداف الاقتصادية بالتأكيد سنشهد تشكيل المزيد من الأمن على الحدود".

ملف الغاز

من جانبه، يقول الخبير في القضايا الباكستانية، محمد رضا كميلي، إن باكستان أبدت رغبتها في السنوات الماضية في شراء الغاز من إيران، وهو الأمر الذي طالما منعه الأمريكيون.

وتساءل كميلي "إن كان الباكستانيون يريدون شراء الغاز من إيران بغض النظر عن الضغوط الأمريكية؟".

واستبعد كميلي التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع نقل الغاز من إيران إلى باكستان خلال الزيارة، في ظل الديون الخارجية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها إسلام آباد.

وتابع: "قد يتم التوصل إلى اتفاق، لكن إذا كانت السلطات الباكستانية راغبة حقاً في تنفيذ هذا المشروع، فيتعين عليها أن تكون أكثر جدية؛ لأن هذا المشروع سيتعرض بالتأكيد لضغوط وعقوبات على المسؤولين الباكستانيين من الولايات المتحدة، ولكن بالنظر إلى حاجة باكستان للغاز، يمكننا أن نأمل أن يتم تفعيله".

وأضاف: "باكستان دولة تبلغ مساحتها نصف مساحة إيران، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 إلى 3 أضعاف عدد سكان إيران، ولديها مشاكل خطيرة في موارد الغاز، ولذلك، تحتاج باكستان إلى الغاز الإيراني".

وبعد عقد من التأخير، وافقت الحكومة الباكستانية على بناء خط أنابيب عبر الحدود لتلقي 21 مليون متر مكعب من الغاز من إيران يوميا.